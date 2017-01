Mario Balotelli, ecco la prima foto di Pia

14:58 - Un grande cappello per proteggerla dal sole e come commento un cuore vicino al nome Pia. Dopo mesi di polemiche e recriminazioni Mario Balotelli ha finalmente pubblicato sul suo profilo Instagram il primo scatto che ritrae la bimba avuta da Raffaella Fico. Via social in tanti si sono complimentati con il calciatore, che si è preso le sue responsabilità ed ha iniziato a godersi le gioie di essere diventato padre.

Il tempo passato insieme alla figlia sembra aver calmato Balo, che adesso agli eccessi e agli scandali sembra preferire i giochi con la sua Pia. In un altro scatto lo si vede infatti alle prese con il suo alter-ego, l'eroe dei videogiochi Supermario, mentre lo guarda con aria di sfida e si chiede "Chi è quello vero?". Insomma nelle vesti di papà premuroso Balotelli non sembra trovarsi affatto male