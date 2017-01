Mario Balotelli, ecco la nuova fiamma

13:11 - A Fanny pare abbia detto addio poco prima di partire per Liverpool, disattendendo così la promessa di matrimonio, ma Mario Balotelli, lo stallone italiano, come lo definiscono i tabloid inglesi, non è rimasto single per molto. Per le mani avrebbe già un'altra modella. Stando ai bookmaker la nuova fiamma si chiamerebbe Rosie Tapner, bellissima e soprattutto giovanissima, 18 anni appena.

Rosie, capelli tra il biondo e il rosso, occhi chiari e corpo esile, ben diversa dalle "maggiorate" che Mario ha collezionato nel tempo, gli avrebbe proprio fatto perdere la testa. Questo almeno è quanto affermano gli scommettitori in terra britannica, che nel toto-fidanzate però elencano anche altre bellissime, da Lara Mullen a Charlotte Wiggins, piazzate tuttavia a debita distanza da Rosie.



Insomma per ora quindi solo scommesse, SuperMario si guarda bene da farsi paparazzare e tiene la bocca cucita. In fondo è appena arrivato. E comunque prima dovrà vedersela con le sue ex, con le quali ha alcuni conti in sospeso, una figlia con Raffaella Fico e un matrimonio saltato con la povera Fanny Neguesha. Rosie dovrà aspettare un po' per potersi godere appieno il suo stallone.