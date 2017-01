7 luglio 2014 Mario Balotelli e Fanny Neguesha, Kevin Prince Boateng e Melissa Satta: relax post Mondiale Coccole e baci in mare per dimenticare le delusioni brasiliane Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - Coccole, baci, tenerezze e tanto amore. Kevin Prince Boateng e la sua Melissa Satta si lasciano il Mondiale dei veleni alle spalle in ammollo nel mare della Sardegna. Mentre Mario Balotelli e Fanny Neguesha cercano di dimenticare le delusioni brasiliane nell'Oceano di Miami Beach.

In comune le due coppie, pizzicate durante le loro vacanze post Brasile, hanno parecchie cose. Ambedue ad esempio sono in odor di nozze. Per i Satteng c'è chi aveva persino indicato una data, il 19 luglio, anche se il gossip è stato smentito da fonti vicine alla coppia e mai confermato dai diretti interessati. Mario Balotelli ha invece suggellato il suo amore per la bella Fanny poco prima dell'inizio dei Mondiali, regalandole un anello e una promessa di matrimonio.



Meno gioioso è per le due coppie il ricordo comune dei Mondiali ancora in corso. E se il Boa ha dovuto lasciare il Brasile con una squalifica per "motivi disciplinari", Balo ha concluso l'avventura carioca tra i veleni della sua stessa squadra. Ormai però il capitolo è chiuso ed è tempo di lasciarsi delusioni e polemiche alle spalle. Tuffandosi in mare.



SuperMario sembra essersi del tutto ripreso e con la sua sexy Fanny gioca e si diverte nelle acque di Miami Beach. Poco importa se il Milan sta cercando di venderlo e la sua fama di "enfant prodige", ma "terrible" gli sta provocando sempre più problemi. Lui resta per ora solo un "enfant", un ragazzino, che al momento ha tra le mani una splendida donna da sposare. Il Boa, dal canto suo si consola tra le braccia della sua meravigliosa compagna, presto moglie e madre del suo piccolo Maddox. Cosa può chiedere di più?