Mario Balotelli e Fanny Neguesha di nuovo insieme e più uniti che mai

12:46 - "Be the first fan of your Man in every situation - Sii la prima fan del tuo uomo in ogni situazione". Fanny Neguesha lo pensa e lo scrive ma, soprattutto, lo fa. Ricomparsa da poco sui social la modella belga ha chiarito fin da subito qual è il suo ruolo: stare al fianco del suo fidanzato, Mario Balotelli. Dopo la conferma della paternità di Pia il calciatore ha bisogno di una donna forte e lei ha dimostrato di volerci essere.

Sorridenti e innamorati, insieme come non li si vedeva da tempo, Fanny Neguesha sostiene la sua dolce metà e dimostra tutto il suo supporto dopo la storia di Pia e le accuse, le ennesime, di Raffaella Fico. "Non c'è nessuno davanti a noi o dietro di noi... Io e la mia parte migliore", cinguetta ancora la modella dalle forme sinuose mentre posta foto del suo bel Balo.



Lui, invece, rimane tranquillo e si limita a commentare i risultati calcistici. C'è da dire, però, che il suo amore per Fanny l'aveva già dichiarato un po' di tempo fa sempre via social. Stanco dei flirt che gli venivano attribuiti aveva "alzato la voce" smentendo tutti e affermando che l'unica donna che aveva nel cuore era la splendida Neguesha. Ora, dopo le dichiarazioni dell'ex e le polemiche sugli alimenti, SuperMario ha giurato di voler occuparsi della piccola Pia stando lontano dai riflettori, dando alla bambina tutta la serenità che merita. E Fanny? La sensualissima modella, a testa alta, guarda il suo uomo e promette di non lasciarlo solo. Dopo questi ultimi anni in cui il tira e molla tra i due sembrava infinito, la coppia pare aver trovato, finalmente, la sua dimensione felice.