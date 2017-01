Mario Balotelli di nuovo papà... di un sogno di Fanny Neguesha

13:07 - Fanny Neguesha, la sexy fidanzata di Mario Balotelli vuole diventare mamma. Qualche indizio arriva dal suo profilo Instagram. Prima lo scatto di un pancione e il cinguettio: "Your name is Dream", il tuo nome è sogno. Poi quello di una maglia degli azzurri, formato baby, con il numero 9, quello di Balo in Nazionale e la scritta Dream, là dove SuperMario aveva scritto Pia, qualche giorno fa...

Il calciatore rilancia e sul suo Instagram ritwitta la foto della baby maglia Dream cinguettando: "It wasn't (and it won't) be only just a Dream!", non era e non sarà solo un sogno. Il mistero si infittisce. Di quale sogno si parla? Andare ai Mondiali o avere un figlio con Fanny?



Che la bella modella belga, tra tira e molla fianco del calciatore ormai da più di un anno, abbia voglia di diventare mamma è chiaro. I suoi follower la danno addirittura per già in attesa e allo scatto del pancione, ovviamente non suo, cinguettano complimenti, felicitazioni e commenti di gioia. Pochi giorni fa Mario Balotelli aveva postato lo scatto di una baby maglia azzurra con la scritta Pia, una mini divisa per sua figlia, a confermare la sua voglia di fare, finalmente, il papà.



Fanny ha colto subito la palla al balzo... I casi sono due o la modella ha voluto lanciare un messaggio al suo uomo, ricordandogli che il suo "sogno" è quello di diventare mamma anche lei come Raffaella Fico o addirittura ha voluto annunciargli una dolce attesa già in corso. Quel che è certo è che Balo potrebbe presto diventare papà per la seconda volta... sogno o realtà?