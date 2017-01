6 febbraio 2014 Mario Balotelli: "Che emozione essere papà" L'attaccante del Milan manda una lunga lettera a Verissimo. Dopo il test del Dna, Raffaella Fico invece tace e pensa al lavoro Tweet google 0 Invia ad un amico

09:51 - E' un fiume in piena SuperMario Balotelli. Dopo aver annunciato su Twitter di essere lui il "papà" della piccola Pia avuta da Raffaella Fico, l'attaccante rossonero spiega in una lettera esclusiva inviata a "Verissimo" le ragioni dei tweet postati nei giorni scorsi: "Scrivere dad mi ha fatto emozionare ma questa esplosione, questa gioia la voglio tenere per me". Silenzio invece dalla Fico, impegnata in un tour di lavoro.

In una lunga lettera indirizzata alla redazione, che verrà letta integralmente nella puntata di "Verissimo" in onda sabato 8 febbraio su Canale 5, l'attaccante del Milan confida: "Spero che il mio silenzio possa aprire la strada per evitare altre polemiche in tv o sui giornali". Balo aveva cinguettato la sua partenità chiamando Pia “dolce bimba mia”. E subito dopo aveva sferrato l'attacco alla sua ex Raffaella Fico: “Il tempo perso a raccontare bugie su di me in tv e sui giornali a chi è servito? Ed a cosa?”. Il calciatore avrebbe ricevuto un'anticipazione del test del Dna che ne confermerebbe la paternità e subito lo ha comunicato su Twitter.



Raffella intanto tace e posta le immagini che la ritraggono ad Alba impegnata nell'inaugurazione di un negozio Fruscio, il brand di biancheria intima di cui è testimonial. Si fa fotografare con i fan e regala sorrisi e pose accattivanti, stretta in un mini abito che sottolinea le sue curve perfette. Per ora non replica ai messaggi di Mario.



Pia è nata il 5 dicembre 2012 e nonostante Raffaella abbia più volte chiesto al calciatore di andare a vedere la bambina, lui l'ha vista solo attraverso le pagine dei giornali. Ora, che è sicuro di essere il padre della piccola, potrà farsi avanti. Tra l'altro, sabato il Milan gioca proprio a Napoli, città in cui vivono Pia e Raffaela. Che sia la volta buona?