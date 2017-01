Mario Balotelli, al primo posto (social) c'è Pia

09:41 - Mario Balotelli torna single e mentre il gossip si dà da fare per cercargli una nuova fiamma con un bel toto-fidanzata, lui fa gol in campo e in famiglia. E così non solo regala una vittoria al Milan, ma cambia anche la sua immagine social e mostra per la prima volta sul suo Twitter gli occhioni dolci della piccola Pia, avuta dalla ex Raffaella Fico.

Dall'ammissione di paternità, agli auguri per la festa del papà fino all'immagine di Pia è un susseguirsi di tenerezza per il calciatore che ora sembra più vicino che mai a Napoli, città in cui vive la bambina con la Fico. Eppure i bookie continuano a scommettere che non sarà Raffaella a far battere il cuore di SuperMario. Quel che è certo è che la piccola Pia ha già conquistato un posto di primo piano (anche social) nella vita di Balotelli.