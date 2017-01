Marika Fruscio, tuca tuca per il Napoli

13:11 - Callejon e Mertens accendono lo stadio San Paolo, il Napoli batte la capolista Juventus per due a zero e i tifosi partenopei esplodono di incontenibile gioia.E incontenibile è anche Marika Fruscio. L'ex corteggiatrice non si trattiene e si lancia in un sexy Tuca Tuca con Mimmo Pesce nello studio di 7 Gold. Poi su Twitter si fa un bel bagno rilassante tutta nuda nella vasca, i palloni della sua squadra del cuore a coprire il prosperoso seno...

La napoletana ha fatto andare in tilt i telespettatori, che è un po' il suo suolo nella trasmissione calcistica di cui è opinionista. Le sue curve voluttuose sono meglio di qualsiasi partita i calcio vinta o persa che sia. E così per festeggiare la sua squadra del cuore l'ex corteggiatrice ha dimenato le sue forme in un bollente tuca tuca, pieno di gioia biancoceleste.



Poi su twitter eccola distesa nuda tra le bolle di sapone in una vasca: due "palloncini" del Napoli a coprire il suo décolleté incontenibile. Prima della partita Marika aveva postato il suo selfie pronostico: "Oggi segna Higuain". I gol non li ha segnati lui, ma la sexy e bella showgirl ha portato bene e ha acceso le fantasie accendendo di tutti i tifosi. Juventini compresi.