Marco Melandri ad agosto diventa papà

"La Manu è incinta. Sta bene e ad agosto avremo una bambina. Siamo al settimo cielo entrambi". Annuncia così la sua futura paternità Marco Melandri, pilota di Superbike, con un cinguettio via Twitter. Nella foto si vede già il pancione della compagna, Manuela Rafaetà.

Una gravidanza voluta e cercato, visto che esattamente un anno fa avevano perso il bambino dopo appena qualche mese di gestazione. Anche allora il pilota aveva preferito usare Twitter per ringraziare i suoi fan, parlando della compagna come di una "donna forte" che era orgoglioso di avere al suo fianco. Archiviato il dolore, i due ci hanno subito riprovato ed ecco, finalmente, la buona notizia. In attesa che arrivi la cicogna, prevista ad agosto, Melandri prosegue con le gare, la prossima sarà domenica sul circuito di Donington. Manuela, intanto, lo aspetta a casa, sorridente e felice.