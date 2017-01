Marco Borriello ha una nuova fiamma: Olga Kent

12:37 - La nuova fiamma di Marco Borriello arriva dall'Est, più precisamente dalla Moldavia. Stando a Diva e Donna, l'attaccante della Roma, in prestito al West Ham, starebbe infatti flirtando da qualche mese con la splendida Olga Kent, valletta di Ruffini nella scorsa stagione a Colorado, in sostituzione dell'ex del calciatore, Belen Rodriguez. Alla quale, a dire il vero... assomiglia anche parecchio.

I due farebbero coppia da un po' e sarebbero stati paparazzati insieme prima a Miami e poi anche a Milano, pochi giorni fa. Olga, sexy e bellissima, non ha certo nulla da invidiare alla showgirl argentina, grande amore di Borriello. Lunghi capelli, un sorriso ammaliante e un corpo perfetto. Un mix che pare abbia stregato il bel calciatore, particolarmente sensibile alla bellezza femminile.



Dopo Belen infatti tra le sue conquiste si contano donne dal fascino di Madalina Ghenea o Camila Morais. La Kent non è certo da meno, Borriello non si è smentito nemmeno stavolta. Insomma il bomber, sex symbol del calcio per eccellenza, non è più sul mercato dei single e con la sexy Olga ha fatto uno dei suoi gol più belli.