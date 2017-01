Marco Bocci, via i ricci per la sua Laura

12:49 - Per la sua Laura si taglia pure i ricci ribelli e rimette ordine in testa. Marco Bocci fa davvero sul serio e si prepara alla sua nuova vita da uomo sposato. Il matrimonio con la bella Laura Chiatti potrebbe avvenire, se i rumors sono veri, addirittura tra due mesi e il bell'attore si è dato una "ripulita". Basta look ribelle e tenebroso.

All'uscita dal coiffeur Bocci sfoggia una chioma da bravo ragazzo, taglio corto sui lati e alto sulla fronte. Barba e baffi restano in stile "bad boy", il sorriso è radioso. L'attore ha perso la testa per la bionda Chiatti e anche lei sembra un'eterna ragazzina innamorata. Le nozze, stando alle voci e alle dichiarazioni del prelato che li dovrebbe sposare, sono previste per il 4 luglio. Per quella data Bocci vuole essere impeccabile.