19 settembre 2014 Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco hanno battezzato Mattia Le foto sul profilo Instagram del fratello Sergio, tra coro gospel e torta a tema

08:52 - Un coro gospel, una mongolfiera, fuochi d'artificio e una location vista Colosseo... Il battesimo di Mattia, figlio di Manuela Arcuri e di Giovanni Di Gianfrancesco è stato davvero un evento. Il bimbo ha ricevuto il sacramento del battesimo nella Basilica di San Pietro a Roma la scorsa domenica. Niente paparazzi, a testimoniare tutto ci ha pensato lo zio Sergio, fratello dell'attrice.

Sergio, infatti, è stato il fotografo ufficiale della festa. E, visto il suo animo social e la passione per il suo nipotino, ha condiviso le foto della giornata sul suo profilo Instagram. Una festa dedicata al piccolo Mattia, quattro mesi compiuti da poco, dove era presente tutta la famiglia. In uno scatto si vede anche la mamma, bellissima, avvolta in un abito nero che le fascia le curve. La Arcuri, da quando è nato il suo primogenito, è "sparita" dalle scene per dedicarsi pienamente al suo piccolino. Via i panni da "sexy diva" per indossare quelli più "comodi" della mamma, ruolo che le calza a pennello, almeno a sentire i commenti del fratello. Ma ad essere innamorati del piccolo Mattia non sono solo i genitori...



"Mia mamma è impazzita per suo nipote", ha confidato Manuela durante una telefonata in diretta nel salotto di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque. In studio con la conduttrice il fratello Sergio, emozionato e felice, che ha raccontato come l'attrice sia una mamma premurosa e bellissima. La festa organizzata per il battesimo era davvero strepitosa: dal goro gospel alla torta di tre piani con decorazioni a tema, dal ciuccio al bavaglino, tutto sulle tinte dell'azzurro dimostrano che Mattia è il vero principino di casa...