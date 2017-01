Mamma Melissa Satta, ecco il primo bikini

10:29 - Via dal Brasile, direzione Sardegna. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sbarcano sull'isola natale dell'ex velina per trascorrere le vacanze. Ma, a poche ore dall'arrivo, Melissa si fa bloccare a letto dalla febbre e allora non resta che ricordare la spiaggia brasiliana, dove la Satta ha regalato le prime foto in bikini post-partum. E spuntano gli scatti a figura intera (i primi!) in cui appare in formissima.

Da quando ha partorito il piccolo Maddox Prince, Melissa ha sempre tenuto nascosta la sua pancia. Qualche scatto in bikini, ma solo al décolleté prosperoso, ma niente flash sul fisico nudo. Fino alle foto in Brasile stesa al sole con l'amica Menaye Donkor, moglie di Sulley Muntari, calciatore del Ghana e grande amico di Boateng. Le due si rilassano sulla sdraio e la Satta sfoggia un bikini giallo. La compagna del Boa ha perso i chili accumulati durante la gravidanza anche se ancora non tutti, ma può vantare un fisico da mamma al top.



”Una bella nottata con la febbre a 39” cinguettava dal letto Melissa. E allora non resta che ripensare... ai Mondiali e al bikini esplosivo. Delle nozze, annunciate da Novella 2000 per il 19 luglio, nessuna conferma. Anzi. Sul profilo Twitter di Gabriele Parpiglia si legge: “Ho chiesto a Melissa Satta se si sposa il 19 luglio, come dice Novella. Mi ha detto: wow, che bello! Peccato che io e Kevin non sappiamo nulla”.