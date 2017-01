20 aprile 2014 Mamma che.... Bellezze al parco! Michelle Hunziker scatta con Sole, Alessia Marcuzzi "scarrozza" Mia sulla schiena... le vip per i loro bambini si trasformano ma non dimenticano il loro lato sexy Tweet google 0 Invia ad un amico

08:00 - Con il primo caldo iniziano le passeggiate al parco. Così Michelle Hunziker passeggia con Sole e il suo amato Tomaso Trussardi concendosi "selfie di rito" e baci appassionati, sfoggiando un sorriso da copertina. Guendalina Canessa si coccola la sua Chloe in compagnia dell'amica Karina Cascella mentre Alessia Marcuzzi porta "in groppa" la sua Mia... Con queste mamme vip il divertimento è assicurato.

Momenti in famiglia preziosi per le showgirl sempre troppo impegnate tra lavoro ed eventi mondani. Proprio per questo mamma Belen si ritaglia del tempo con il suo Santiago, portandolo al parco e spingendolo sull'altalena. Un modo diverso per mostrare il suo fisico sempre esplosivo, anche in tenuta sportiva, con leggings e maglioncino. Marika Pellegrinelli, invece, porta la sua Raffaela Maria, sulle giostre. La compagna di Eros Ramazzotti è famosa per le sue mise accattivanti: tra calze sexy e jeans attillatissimi, la modella gioca il suo ruolo di mamma sempre con grande stile.



Reggiseno in vista per l'ex gieffina Guendalina Canessa che insieme a Chloe, nata dall'unione con l'ex Daniele Interrante, approfitta della giornata di sole per stare un po' all'aria aperta. Camicetta sbottonata per la Marcuzzi che, tra una diretta del Grande Fratello e una cena fuori con il nuovo fidanzato, trova sempre il tempo per far divertire la sua piccola "Snipul". Insomma, mamme sì, ma sempre sexy!