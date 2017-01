Magda Gomes, in vacaza a Saint-Tropez sfoggia un lato B da urlo

11:06 - In vacanza in barca a Saint-Tropez Magda Gomes approfitta del solleone per sfoggiare le sue curve. In bikini, tra una posa a poppa e una a prua, la showgirl brasiliana incanta e ammalia, merito anche dei suoi completi mozzafiato. Lato B in bella vista, schiena nuda, carnagione caramello e un sorriso che vale più di mille parole... La Gomes è tornata, ed è in splendida forma...

Sposata, in gran segreto, con il principe austriaco Heinrich Friedrich von Schaumburg il 18 maggio del 2012, dopo sette anni di fidanzamento, Magda negli ultimi tempi era scomparsa dalle scene. Diventata mamma della piccola Yasmin Marie, la showgirl ha preferito dedicarsi alla sua piccolina. La maternità, però, non l'ha cambiata. Anzi. Il fisico della Gomes è tonico, slanciato. Le gambe lunghissime, valorizzate dai costumi sgambati, fanno davvero perdere la testa. Per non parlare del lato B, alto e scolpito. Così bello da meritarsi un primo piano in diversi scatti. La Gomes è davvero tornata ed è pronta a ritornare ad essere una delle fantasie più amate dagli italiani.