Maddox, prima foto in famiglia con mamma Melissa Satta e papà Kevin Prince Boateng

13:12 - Kevin Prince Boateng fa una boccaccia, Melissa Satta guarda l'obiettivo e il piccolo Maddox è al centro della stanza, nel suo ovetto. Ecco il primo ritratto della famiglia Satteng al completo. "Lovely day home with the fam - Bellissima giornata a casa con la famiglia" cinguetta il calciatore che, all'ultima partita, ha potuto contare su un fan molto speciale...

A fare il tifo per il Boa, infatti, c'era anche il piccolo Maddox con tanto di maglietta dello Schalke 04 appoggiata sul passeggino. Il futuro del piccolino pare già segnato e c'è da scommetterci che le sue prime scarpine avranno i tacchetti...

Dopo il "selfie" di famiglia che li immortala per la prima volta tutti insieme e dopo le foto, tenerissime, della manina del bebè con braccialettino azzurro e nome inciso, Melissa ricomincia a scattare anche per i suoi follower.



Ora che la "panzona" non c'è più, a spiccare sono le curve sinuose dell'ex velina che, davanti al fin troppo noto specchio protagonista di innumerevoli scatti fatti durante l'attesa di Maddox Prince, sta recuperando in fretta un'ottima forma. Nonostante le canotte larghe e la tenuta da giocatore di basket, la Satta dimostra di aver mantenuto intatto il suo sex appeal...