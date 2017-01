Maddalena Corvaglia, una sportiva coi tacchi "Pole Dance? Tonificare senza essere volgari"

10:32 - Altro che maschiaccio! Maddalena Corvaglia è una sexy bomb con tanto di tacchi a spillo! Sportiva e femminile. E' lei stessa a raccontarlo a Tgcom24. "Sono una mamma, una moglie itinerante, ma anche un'amante delle attività sportive", dice. Tra queste c'è anche la Pole Dance, una pratica non molto conosciuta in Italia, che seduce e tonifica senza scadere nella volgarità. "E' una cosa sexy, non è volgare e poi... Non è facile per niente".

"La seduzione - svela - l'ho interpretata a mio modo facendo la Pole Dance, che non vuol dire fare la vamp... ho aggiunto un pizzico di sensualità a uno sport che è una disciplina legata a un palo, è una cosa sexy, non è volgare". Quindi donne in guardia, la mossa migliore per prendere due piccioni con una fava e far tornare certe voglie al proprio partner, dimagrendo, è questa disciplina sportiva. L'ex velina snocciola i suoi segreti di bellezza durante il party per l'apertura del suo sito (Maddyctive) in un noto locale meneghino. "Avevo fatto delle lezioni tanti anni fa quando ancora era un tabù, poi ho smesso e adesso ho ricominciato", aggiunge.



Nel sito c'è una pagina dedicata alla Pole dove è scritto: "Praticarla vuol dire avere tutti gli strumenti per sedurre il proprio uomo: fisico super tonico e mosse sinuose ad alto tasso di erotismo". Non manca un video dove lei è la protagonista. E in effetti c'è da rimanere a bocca aperta. La Corvaglia è agile e sinuosa, senza scadere nel trash. Tacchi a spillo, fisico asciutto, muscoli in tensione. La Pole Dance è facile anche da fare a casa, "basta installare un palo e ritornerà la passione dentro le mura di casa" in maniera divertente, spiega. "Ne apprezzerete subito i risultati, perché, già dopo poche lezioni, riuscirete ad eseguire le prime figure sul palo che vi daranno un aspetto sexy… che neanche sapevate di avere (io in primis mi sono sempre considerata un maschiaccio!) e aumenteranno la fiducia in voi stesse e nella vostra femminilità!". E per dirlo lei, c'è da crederci.