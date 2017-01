Maddalena Corvaglia, sexy in bikini e su Instagram i suoi follower fanno... "wow"!

10:16 - I fan sono estasiati e i commenti unanimi: "Wow!", "Senza parole" e ancora "Sirena...!!!!". In bikini su Instagram Maddalena Corvaglia lascia tutti a bocca aperta. Addominali tonici, décolleté prosperoso e curve statuarie. L'ex velina mantiene le sue forme al top come quando ballava sul tavolo di Striscia La Notizia... anzi addirittura meglio.

Classe 1980, felicemente sposata con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi e mamma di una bimba di tre anni, Maddy resta una delle showgirl più sexy dello showbiz italiano. E a dieci anni dall'esperienza di velina, a fianco dell'amica Elisabetta Canalis, anche per lei sembra che il tempo si sia fermato, scolpendo curve che sono ancora perfette e super sensuali. Del resto al suo corpo la Corvaglia ci tiene, eccome! E lo dimostrano i tanti scatti in palestra, tra attrezzi e esericizi tonificanti.

In vacanza relax sul lago Maggiore eccola invece mentre posta alcuni scatti mozzafiato, in cui sfoggia tutta la sua bellezza... a riposo. Poi al concerto di Vasco mentre bacia il marito Stef Burns, che si sporge dal palcoscenico apposta per lei. La loro love story prosegue a gonfie vele... a suon di rock e curve bollenti!