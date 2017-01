Maddalena Corvaglia riparte dalla lap-dance

12:57 - "Work in progress...... Ci siamo quasi! Novità in arrivo ......❤️❤️❤️ Maddy is working...." cinguetta l'ex velina bionda Maddalena Corvaglia. Le premesse sembrano interessanti: lei, avvinghiata ad un palo da lap-dance, posa con lo sguardo sexy e le movenze da diva. Qualunque sia il progetto a cui sta lavorando i fan possono stare tranquilli: sarà qualcosa di molto piccante.

Bella vita quella della Corvaglia che tra viaggi a Londra per seguire il marito in tournée, giri in moto, selfie hot e coccole con la piccola Jamie non ha mai un momento per annoiarsi. Poco prezzemolina, di rado la si vede alle serate mondane, non si perde invece le partite di rugby in compagnia delle amiche né rinuncia a fare la valigia al volo quando si tratta di prendere un aereo per passare un po' di tempo con la sua dolce metà, il chitarrista Stef Burns.



Tra uno spostamento e l'altro Maddalena non si dimentica di cinguettare le sue foto, dagli scatti in ascensore - ormai uno dei suoi "cavalli di battaglia" - a quelli più osé, con schiena nuda e sguardo da gatta. Evergreen anche le istantanee da palestra, tra Krav Maga e corsa, lei si tiene sempre in forma. E, per la lap-dance, sperimenta una nuova disciplina: il ballo con... il sacco da boxe! Da provare...