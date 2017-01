Maddalena Corvaglia mezza nuda sul lettino

11:27 - La stella bionda della California posa stesa sul lettino seminuda. Sorride e ammicca Maddalena Corvaglia, rientrata in America dopo la vacanza nel suo Salento, e cinguetta divertita. Nello scatto che regala ai followers non porta il reggiseno e mostra le sue curve al vento. Ma il suo album dell'estate è ricco di panorami mozzafiato a partire dai suoi bikini colorati e succinti.

Sportiva e simpatica la Corvaglia si cimenta in tutte le attività fisiche: dalla pole dance sperimentata durante una trasmissione tv alle moto d'acqua. La ex velina è un'appassionata di motori e romba abitualmente in sella alla sue due ruote. E quindi anche al mare non riesce a stare lontana dagli acqua scooter. E poi insegue la figlia per il bagnasciuga e si tuffa. Il tutto con due pezzi striminziti e forme in bella vista per la felicità di chi la segue...