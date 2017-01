Madalina Ghenea,sirenetta sexy

10:31 - Madalina Ghenea corre sulla spiaggia e gioca con le onde. Bellissima, sinuosa, gambe lunghe e sorriso la modella rumena, ma ormai naturalizzata italiana, si diverte lontana da tutto e da tutti. Insieme a lei un'amica e di Michael Fassbender non c'è traccia... Che la love story con l'attore hollywoodiano sia già finita?

Insieme dallo scorso settembre, paparazzati mano nella mano nel quadrilatero della moda milanese, Michael Fassbender e Madalina Ghenea sembravano davvero la coppia perfetta. Entrambi belli e affascinanti, entrambi "fuggiti" da una storia seria per finire uno nelle braccia dell'altra.



Sì perché Madalina di belli di Hollywood se ne intende. Prima un breve flirt con Leonardo Di Caprio, poi uno con Adrien Brody... Fino alla storia importante con Gerard Butler che, appena un mese prima della fine di tutto, si proclama innamorato pazzo della sua bella. Eppure... Nessuno è riuscito ancora a farle dire un "per sempre" e lei, spirito libero dalla bellezza disarmante, si rilassa al mare con un'amica. Nessun uomo al suo fianco, d'altronde anche Michael era senza accompagnatrice la sera degli Oscar, ma la sua sensualità non sembra risentirne affatto. Madalina sorride all'obiettivo e ammicca: che stia già pensando ad un nuovo fidanzato?