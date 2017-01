Luciana Littizzetto, décolleté hot in finale

15:22 - Vulcanica,"logorroica", irriverente, un po' sboccata e a sorpresa molto sexy. La vera rivelazione di questo Sanremo 2014, in quanto a look bollenti, è stata proprio lei Luciana Littizzetto, che per la grand soiré finale ha scelto tra i vari outfit anche un abito tutto piume e frange con un corpetto in stile fetish, retato sul décolleté push up...

Sexy e ammiccante Lucianina ha fatto un gran bel figurone e tra i look più hot e stravaganti di questa 64°edizione del Festival della Canzone, sicuramente ai suoi spetta una posizione al top. Elegantissima, con un abito lungo con taglio a sirena e un corpetto dalla scollatura ampissima Noemi si aggiudica invece il secondo posto. Arisa ha mantenuto un appeal molto casto e super chic, pur nella sua semplicità. E anche Giusy Ferreri ha scelto un look più sobrio rispetto a quello della seconda serata, anche se molto sexy. Abito lungo da sera con spacco vertiginoso "alla Belen" sia laterale che dietro.