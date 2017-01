Luca Toni sarà papa bis, Marta Cecchetto è di nuovo incinta

12:14 - A dieci mesi dalla nascita della loro bambina, Bianca, Luca Toni e Marta Cecchetto aspettano un altro figlio. La modella, compagna del calciatore dell'Hellas Verona, è stata pizzicata dal settimanale Oggi a spasso con il passeggino e il nuovo pancione. Lei è raggiante, lui festeggia a suon di doppiette in campo!

Marta è stata beccata a Verona a passeggio con il cane, la tata e la piccola Bianca. Indossa una tuta comoda ma grintosa sotto la quale fa capolino un bel pancione a confermare che presto lei e il calciatore saranno genitori bis. Al dito sinistro sfoggia un brillocco, forse la coppia convolerà a nozze presto. Del resto Toni, che in campo fa record di gol diventando insostituibile per i gialloblu, aveva già annunciato che avrebbe sposato presto Marta. In segreto però!