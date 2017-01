25 settembre 2014 Luca Cordero di Montezemolo, dopo l'addio alla Ferrari si gode il lato... sexy della sua scuderia di famiglia Con la bella moglie Ludovica è in vacanza in Corsica e aspetta la milionaria liquidazione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:56 - Dopo l'addio alla Ferrari Luca Cordero di Montezemolo non sembra per nulla addolorato. Tutt'altro. L'ex presidente del Cavallino si gode il suo tempo, diventato ormai più che libero, con la bella moglie Ludovica Andreoni, che sfoggia un lato B di tutto rispetto in Corsica, come mostrano gli scatti di Novella 2000. E aspetta la sua buonuscita di 27 milioni di euro.

Una liquidazione da nababbi che Montezemolo sembra proprio intenzionato a godersi, senza tanti rimorsi o rancori. A Marchionne l'onere di occuparsi delle grane Ferrari adesso, lui si prende il suo meritato riposo dopo 23 anni di onorato servizio in nome del Cavallino. E nel riposo, lui che è sempre stato un uomo tutto casa, famiglia e azienda è inclusa soprattutto la bella moglie Ludovica, con cui è sposato dal 2000 e che pare possedere tutte le armi... fisiche per distrarlo. Lui non si lascia scappare l'occasione e scalpita, come un Cavallino consapevole che il tempo libero ha il suo lato buono e... sexy.