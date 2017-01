Lory Del Santo, trasformata e irriconoscibile

11:30 - Struccata, i capelli trascurati, gli abiti trasandati, i sandali ai piedi. Lory Del Santo, 56 anni, non sembra più lei. A Formentera in compagnia del suo ultimo giovanissimo "amico", la showgirl, icona sexy degli anni Ottanta, sembra accusare la pesantezza del tempo che passa, come mostrano gli scatti di Diva e Donna.

La vita non è stata certo facile per lei, chiusa nella bolla della sua bellezza, ma "attaccata" da eventi tragici, dal padre morto in un incidente quando aveva tre anni, al dramma del figlioletto di 5 anni precipitato dalla finestra di un grattacielo a New York. E adesso la madre in coma da dicembre, dopo un ictus: "E' come se fosse un vegetale. Non è vita, ma chi sono io per staccare la spina?", dice a Diva e Donna.



Eppure finora Lory Del Santo aveva tenuto duro, era caduta e si era rialzata, ogni volta, senza apparenti incrinature. Diva, sogno erotico di intere generazioni, non ha mai smesso di credere in se stessa e soprattutto nel suo irresistibile sex appeal. Sempre accompagnata da aitanti toy boy la showgirl ha sempre detto: "Ragazzi giocattolo? Mi piace. Perché quando abbiamo voglia di giocare abbiamo voglia di essere felici". Adesso però qualcosa è cambiato, accanto a lei c'è un nuovo baby fidanzato, ma la voglia di giocare e di essere felice sembrano scomparse. Sul volto di Lory c'è tanta stanchezza e tanta tristezza, quelle accumulate forse in una vita intera.