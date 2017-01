Linda Evangelista a passeggio è irriconoscibile

12:37 - Una delle modelle più belle al mondo, top icona degli anni Novanta, a passeggio per le vie di Soho è letteralmente irriconoscibile. Appesantita nelle forme, spettinata e con un viso stanco Linda Evangelista sorprende anche i flash. In passerella qualche mese fa mostrava il suo fisico da passerella, ora pare aver perso un po' di charme. Cosa le sarà successo?

Prima di calcare i red carpet la ex modella ha ammesso di far uso di parecchi prodotti cosmetici per ritoccare l'incarnato, gli occhi, le labbra, la pelle. Fino ad un centinaio di trucchi sul viso per risultare perfetta e senza tempo. Peccato che la stessa cura non la usi quando va a passeggio per le vie della città. E così eccola nel mirino in una mise non proprio da top model: qualche chiletto più del solito, capelli raccolti ma crespi e ribelli, viso paffuto e guance arrossate.