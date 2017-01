Leonardo DiCaprio in vacanza con Toni Garrn

10:01 - Biondi, stesi al sole e innamorati: Leonardo DiCaprio e Toni Garrn si rilassano sulle spiagge bianche di Bora Bora. Lei, corpo da Angelo e topless mozzafiato spicca a fianco dell'attore che sfoggia, invece, un po' di pancetta e un improbabile codino. Ennesima prova di viaggio di nozze per l'eterno Peter Pan? La modella non sembra preoccuparsene... In fondo lei ha solo 21 anni.

Dopo Bar Rafaeli, Blake Lively e Gisele Bundchen Leo ci riprova con la Garrn, con la quale si frequenta dallo scorso maggio. La nuova fidanzata, infatti, rispecchia alla perfezione i canoni predefiniti dell'attore: alta, bionda, bellissima. In più ha quasi vent'anni in meno di lui che, incurante della sua non certo perfetta forma fisica, si diverte a giocare con lei, tra scherzi, baci e bagni di sole. Per stuzzicarlo Toni si toglie il pezzo sopra del bikini e opta per un'abbronzatura più "integrale" mentre Leo scruta l'orizzonte. Il Premio Oscar tarda ad arrivare ma DiCaprio sembra aver già la sua "statua" tra le mani...