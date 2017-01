Leonardo DiCaprio flirta con un'altra

16:19 - Sguardi languidi, parole sussurrate all'orecchio e balli sfrenati. A fare compagnia a Leonardo DiCaprio durante la sua serata al Gotha Club di Cannes non c'era la fidanzata Toni Garrn ma una misteriosa brunetta dalle forme prosperose. I due, pizzicati in atteggiamenti piuttosto intimi, sembrano avere decisamente un buon feeling...

Che l'attore non sia uno stinco di santo si sa. I suoi innumerevoli flirt e la sua fama di latin lover hanno fatto dell'attore di The Wolf of Wall Street uno degli scapoli d'oro del jetset. Ne sanno qualcosa Blake Lively, Helena Christensen e Liv Tyler, donne bellissime che sono durate nel cuore di Leo il tempo di un battito di ciglia.



Con Toni Garrn, però, sembrava fosse la volta buona. I ben informati avevano parlato di "prove di convivenza" e pareva che l'attore fosse addiruttura pronto a comprare una casa da trasformare in un nido d'amore per lui e la giovane modella. A giudicare dalle foto, però, il divo di Hollywood ha cambiato idea. Per Leo, infatti, non è ancora tempo di mettere la testa a posto...