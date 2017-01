Lea T, bikini mozzafiato

11:21 - Micro bikini colorato, fisico asciutto, seno appena accennato e gambe lunghissime, la modella transessuale Lea T incanta le spiagge di Ipanema in Brasile. Finalmente donna e finalmente libera di vivere appieno la sua sessualita, la modella si gode le vacanze in compagnia delle amiche dopo essere stata una delle protagoniste della Parigi Fashion Week, dove ha sfilato insieme alle altre bellissime.

Amica degli stilisti e dei fotografi più famosi, come dimostrano i suoi scatti social, Lea T continua la sua brillante carriera nel mondo della moda dove è arrivata facendo scandalo: lei, prima trans a sfilare in passerella. Nata in Brasile con il nome Leandro, figlio di un calciatore famoso come Toninho Cerezo è diventato Lea e, dopo l'operazione, sfoggia a testa ancor più alta la sua conquistata femminilità.



Dopo aver partecipato a "Ballando con le stelle", dopo le polemiche con Anna Oxa che, forse, le sono valse la squalifica al televoto, Lea ritorna più bella che mai sulle spiagge della sua terra dove non conta chi era ma solo chi è: una donna bellissima.