27 maggio 2014 Le vip vanno in bianco, ma è gara di sex appeal Fiori d'arancio in passerella con Guendalina Canessa, Maddalena Corvaglia, Alessia Ventura, Francesca Chillemi e Ariadna Romero

11:37 - Alessia Ventura, abito di pizzo rosso con fiori e trasparenze, incanta la passerella. Non sono da meno nemmeno Ariadna Romero, Maddalena Corvaglia e Francesca Chillemi che, fasciate tra tulle e chiffon, incarnano la "sposa perfetta". Qualcuna di loro, all'altare, c'è già arrivata. Per le altre, invece, potrebbero essere le prove generali... "Chissà un giorno" cinguetta Guendalina Canessa, sposa dal sex appeal alle stelle...

Coperta di pizzi con un gioco di vedo e non vedo, l'ex Miss Italia Francesca Chillemi mostra le sue forme che riescono ad essere sexy anche in versione "sposa". Esagerata Alessia Ventura che, un po' femme fatale un po' Jessica Rabbit, incarna una promessa più carnale che romantica. Classica ma non scontata Maddalena Corvaglia che, con l'ampia gonna bianca e la fascia nera in vita, si mostra in una veste nuova per i suoi fan, abituati a vederla sempre rockeggiante e sportiva. Infine, Ariadna Romero, avvolta in chiffon e tulle fiorito. Dopo Nina Moric e Elisabetta Canalis, ecco le nuove "spose" versione bohemienne di Alessandro Angelozzi. Ma non solo...



Guendalina Canessa di abiti da sposa ne prova parecchi sfilando alla fiera degli sposi come fosse nella navata di una chiesa diretta all'altare. Dopo la fine della sua storia con Daniele Interrante, dal quale ha avuto una figlia, ora spera in nuove nozze. E infatti vestita con l'abito bianco di Simone Marulli cinguetta: "Un giorno chissà...".



Intanto tutte le vip fanno a gara a sedurre anche con le trasparenze e i pizzi di un abito da sposa, sperando che indossarlo in passerella porti fortuna...