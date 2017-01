Le vip sono già alla prova costume

12:45 - E' già ora di pensare all'estate? Seguendo la scia vip sì, visto che molte delle belle dello showbiz hanno già affrontato la prova costume. Chi in vacanza come Elisabetta Gregoraci, Ana Laura Ribas e Fiammetta Cicogna, chi nel camerino come Justine Mattera e chi durante uno shooting come Melita Toniolo. Due pezzi, intero o trikini non importa e anche i colori variano su una “paletta” molto vasta, l'importante è avere il fisico al top.

Elisabetta Gregoraci da quando è spiaggiata in Kenya ci mostra ogni giorno i suoi costumi più belli incorniciati in un fisico palestrato a prova di lente d'ingrandimento. Niente cellulite e addominali in vista per Lady Briatore che supera meravigliosamente la prova costume. Linea asciuttissima e posa da top model per Fiammetta Cicogna in Africa.



Grandi sorrisi e bikini bianco-nero per la Ribas a Rio, mentre alla Mattera non resta che aspettare le vacanze provando i costumi più sexy in camerino. Giallo e bombastico invece per la Toniolo che si prepara all'estate mostrando le sue forme da “diavolita”.