Le vip preferiscono (s)coprirsi di... pizzo

11:00 - Le ultime le abbiamo viste in occasione del Met Gala di New York, il ballo di beneficenza organizzato da Anna Wintour, la direttrice di Vogue America. Monica Bellucci e Kate Upton hanno scelto il pizzo per fasciare i loro corpi formosi. Ma non sono le sole: da Rihanna a Federica Pellegrini il tessuto prescelto per gli eventi mondani rimane sempre lo stesso...

Pizzo nero e lingerie in vista per Naomi Campbell che cerca di scappare dai paparazzi. Si mostra disinibita ai flash, invece, Rihanna che ama (s)coprirsi di tessuti che lasciano ben poco spazio all'immaginazione e così, tra abiti nere e gonne alquanto trasparenti, posa sempre a favore di paparazzo. Cara Delevingne posa social mostrando il suo lato B coperto solo dall'effetto "vedo non vedo", lasciando intendere che le mutandine sono rimaste nel cassetto...



Puntano sul decollete, invece, Maria Grazia Cucinotta e Belen Rodriguez che preferiscono impreziosire il davanti attirando l'attenzione sui loro davanzali dalle forme bombastiche. Chic e bon ton il look scelto da Ambra Angiolini mentre Federica Pellegrini mette in mostra le gambe lunghe con un abitino dal tessuto prezioso. Anche fuori dalla vasca la Mafaldina sa come stupire i suoi fan.