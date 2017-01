Le vip con il lato B più scultoreo

14:39 - Sotto le feste è d'obbligo tenersi in forma ma c'è chi, alla palestra, non dice mai di no. Come Federica Fontana, runner e amante dello sport che si tiene in forma tutto il tempo dell'anno con esercizi che rendono il suo lato B scultoreo. E non è l'unica: Elisabetta Gregoraci posta su Instagram una foto che la ritrae mentre fa le flessioni appesa agli elastici!

Se Alessandra Ambrosio punta sullo yoga all'aria aperta, l'attrice Andrea Osvart si diletta a fare verticali spaventose sul terrazzo di casa: per entrambe, però, il metodo pare funzionare. Elena Santarelli, dopo una corsetta, si rilassa facendo addominali sul muricciolo del Castello Svevo di Bari. Con le gambe alte, però, così il panorama è ancor più sexy. Grasse risate per Caterina Balivo: la pancia piatta non sembra essere il suo obiettivo primario ma offre una visuale sul lato B che lascia senza fiato. Claudia Galanti e Alessia Fabiani fanno lo stesso esercizio e, c'è da dirlo, il risultato è ottimo su entrambe.



La Torrisi arruola la piccola Martina come personal trainer: la figlia dell'attrice e di Leonardo Pieraccioni non solo segue la mamma ma le tiene testa. Allenamento in palestra per l'ex velina Federica Nargi che, in piedi sullo step, lascia intravedere un sedere decisamente tonico. Anna Safroncik si riposa sulla palla e Bar Refaeli prende fiato appoggiata allo specchio ben attente a mostrare tutto il frutto del loro duro lavoro. Aida Yespica, invece, si immortala nel mentre: spaccata allo specchio e lato B verso l'obiettivo. Da vera diva.