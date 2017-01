Le vip a letto come Marilyn Monroe: senza veli

12:19 - Lo diceva anche Marilyn Monroe. A letto, le donne, devono andarci solo con due gocce di Chanel. E così... Le vip seguono il consiglio della musa di tutte le starlette e si infilano sotto il piumone... nude e il selfie della buonanotte, diventa ad alto tasso erotico. Da Anna Tatangelo a Elisabetta Gregoraci, i follower si addormentano con pensieri "piccanti".

Non c'è pace per i fan delle vip. Nessuna vuole essere dimenticata, nemmeno per qualche ora e così, il bacio della buonanotte, diventa l'ennesimo modo per provocare maliziose. Elisabetta Gregoraci, lenzuolo a bordo seno e labbra a bacio, cinguetta "fate sogni belli" consapevole di essere più sensuale che mai. Melita Toniolo lascia intravedere appena le curve mentre, dolce e seducente, scatta l'ultima foto prima di andare a dormire. Maddalena Corvaglia, stremata dalla sua Jamie, raccoglie le forze per un'istantanea piccante quanto basta...



Anna Tatangelo stuzzica con uno scatto dal backstage del suo ultimo video che lascia intravedere la schiena nuda e il suo sguardo ammiccante mentre Linda Santaguida, complice il piumone, gioca con un vedo e non vedo da vera gattina. Sara Tommasi è ancora sopra le lenzuola ma, slip in vista e seno a malapena coperto dalle braccia, augura una buonanotte decisamente "hot". Infine, Giulia Calcaterra, conta le pecorelle regalando selfie a "multipli di quattro" tra smorfie e sorrisini che lasciano intendere tutto quello che, da sotto il piumone, si può solo immaginare...