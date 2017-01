Le punturine vip, guarda che "danni"

11:40 - La botox-mania continua a dilagare nel cielo delle stelle dello spettacolo nonostante la nuova moda che preferisce un approccio meno invasivo e più naturale per fermare o drizzare le pieghe del tempo. L'ultima è Renée Zellweger che, fotografata a un evento col volto tirato a nuovo, non ha certo ottenuto i complimenti sperati. L'ennesimo caso - finito male - di un fenomeno inarrestabile che coinvolge il mondo di Hollywood.

C'è chi ammette serenamente di aver fatto ricorso alle punturine, come Nicole Kidman o Cher e chi, invece, nega anche la più evidente delle evidenze. Come Meg Ryan, salita alla ribalta per quel suo look acqua e sapone e quel viso così "naif" salvo poi dimagrire tantissimo e pompare gli zigomi in modo esagerato. Il sorriso, tiratissimo, fa rimpiangere le gote naturali di un tempo.



Che dire poi del viso "da gatta" dell'ex premiere dame francese? Carla Bruni, icona top degli anni '90, col botox si è completamente trasformata! Gwyneth Paltrow, tra diete esagerate - celebri i suoi libri di cucina - e le visite dal chirurgo plastico ha perso quella sua allure da signorina bon ton inglese per diventare molto più "americana". Si sa, il lavoro non perdona chi non sta al passo coi tempi!



Poi, ovviamente, c'è chi non vuole arrendersi agli anni che passano ed ecco che il ritocchino diventa ancor più esagerato. Ne sanno qualcosa Melanie Griffith e Courtney Love, ossessionate dalla paura di invecchiare. Tra guance, labbra, zigomi e "aggiustatine" ad hoc, le loro facce sono irriconoscibili. E non sempre in meglio...

Tori Spelling, ex starlette di "Beverly Hills 90210" ha cercato di sistemare i suoi problemi di cuore insieme a quelli di peso. Così, dopo essere ingrassata e dimagrita diverse volte, ha dato la "siringata" definitiva al viso, quella che avrebbe dovuto riportarla agli splendori di un tempo. Il risultato però, non è stato proprio quello sperato.