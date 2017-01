24 maggio 2014 Le foto "baby" dei vip più famosi: li riconosci? Da Kim Kardashian a Luca Argentero passando per Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso, sui social tutti ritornano bambini... Tweet google 0 Invia ad un amico

12:15 - Sui social impazza la moda dei vip in versione "baby". Mentre Selvaggia Lucarelli si definisce "sciantosa fin da piccola", Barbara d'Urso regala ai suoi follower uno scatto in diretta dalla culla. In compagnia di mamma, invece, Alena Seredova e Michela Coppa: tenerissime. Qualcuno di loro non è cambiato per niente, altri invece sono proprio irriconoscibili. Guardare per credere!

Sotto una cascata di riccioli biondi, che ricordano tanto quelli della sua Mia "Snipul", si nasconde un baby Francesco Facchinetti. Kim Kardashian, da brava starlette, preferisce mostrarsi in versione carnevalesca con tanto di guance dipinte e nasino da Mickey Mouse. Accompagnate dai genitori, invece, Claudia Galanti - uguale uguale alla mamma, Bar Refaeli con il papà Rafael, Stefano De Martino con mamma Maria Rosaria e una piccolissima Selena Gomez che ringrazia sui social "la donna più importante" della sua vita. Non manca nemmeno un inedito Dario Argento in compagnia della figlia Asia, in una foto datata 1989 che l'attrice condivide con i suoi fan su Instagram.



Bellissime fin da piccole le modelle Eva Herzigova, Mariacarla Boscono e Heidi Klum. Pettinatura afro per baby-Beyoncé mentre un'irriconoscibile Dita von Teese regala uno scatto di lei sedicenne che la vede bionda e intenta ad abbronzarsi con un bikini decisamente poco provocante. Luca Argentero dimostra di aver capito che il suo destino era la recitazione fin dalla più tenera età mentre Alessia Ventura sognava di diventare la nuova Steffi Graf...