Laura Torrisi, trikini in un canneto

13:03 - Sempre più sexy e intrigante. Il profilo social di Laura Torrisi trabocca di erotismo e sensualità. La bella attrice, mamma di Martina avuta dal regista Leonardo Pieraccioni, regala scatti sempre più bollenti. Tra gli ultimi, quello in trikini in mezzo a un canneto con le curve in bella mostra e l'aria seducente.

Cinguetta ogni giorno postando siparietti audaci e sensuali. Bella, sorridente, in gran forma Laura si diverte ad attirare l'attenzione sia stretta in microbikini che avvolta da panni erotici e quando non è l'abito a rendere pepata l'immagine, basta la sua ombra a colpire i follower che pendono dai suoi tweet.