Laura Torrisi, selfie in sottoveste sexy

11:36 - Per ogni riccio un capriccio... Ecco Laura Torrisi in versione ricciolona in sottoveste nera supersexy davanti allo specchio del camerino durante le riprese de “L'Orgoglio e il rispetto4”, fiction in onda su Canale 5 e in cui la compagna di Leonardo Pieraccioni interpreta Carmela. “Un bacio al volo” cinguetta ai followers facendo una fugace ma sensualissima apparizione social.

Due giorni prima aveva mostrato un'immagine tenera con il suo viso sorridente tra le manine della piccola Martina, la sua bimba, dicendo: “È già ora di ripartire... La cosa che mi mancherà di più sono le mani di mia figlia... Su di me”. Laura è molto attiva sul suo profilo Instagram e passa dalle foto materne e dolci a casa con Marty a quelle più intriganti e sexy in cui mostra il suo fisico mozzafiato e il suo sguardo affascinante. Del resto è lei stessa a twittare una descrizione precisa di sé: “Quando svesto i panni di attrice sono una donna e mamma alla quale piace fare molte cose... le 24 ore del giorno a me non bastano mai”.