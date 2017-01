Laura Torrisi seduce anche vestita

11:19 - Le sue curve sexy destabilizzerebbero chiunque. Laura Torrisi non ha bisogno di molto altro per sedurre e anche una maglia con una scollatura un po' azzardata, se indossata da lei, può avere effetti ad alto tasso di eros. Specie se il décolleté è così provocante e prosperoso.

L'attrice posata un autoscatto super intrigante in cui mette in mostra le sue forme tipicamente mediterranee e sensuali. Non ha bisogno di spogliarsi la bellissima Torrisi. Ogni capo su di lei si trasforma in un'arma di seduzione a cui difficilmente si può resistere. "Oggi riccia. Guai in vista #per ogni riccio..." cinguetta l'ex gieffina, che poco dopo posta un altro selfie nel letto "Stiracchiamento e buonanotte". Di Leonardo Pieraccioni neanche l'ombra e nessun accenno. I due hanno smentito di essere in crisi, come si vociferava da tempo... Ma a letto Laura ci va da sola.