Laura Torrisi, rossetto rosso e lingerie

10:35 - Laura Torrisi delizia, di nuovo, i suoi follower. Lingerie color cipria, sguardo coperto dalla lunga chioma nera, rossetto rosso e stacco di coscia, l'attrice compagna di Leonardo Pieraccioni posta sexy sui social ricordando a tutti il suo lato più malizioso. Lei, impegnata sul set e nella vita privata, svela i suoi dettagli più... intimi.

Sempre in compagnia della figlia Martina e della cagnolina Belle, Laura non dimentica il suo lato più hot e lo mostra senza pudori sul suo Instagram. Abiti scollati e aderenti, gonne corte e tacchi vertiginosi, l'attrice toscana non lascia spazio alle inibizioni e sfoggia il suo lato più seducente. In realtà non ne avrebbe bisogno perché lei, bellissima, lo è anche quando viaggia in treno.



Occhiali dalla montatura scura, capelli senza piega e un look più casual, la Torrisi sprigiona comunque quell'allure di seduzione che ha conquistato anche Leonardo Pieraccioni. Mamma "ganza", a detta dello stesso regista, e compagna dalla pazienza infinita, dalle mai annunciate nozze alla latitanza del toscano sulle sue foto social, Laura non demorde e a "Verissimo" confessa che tra di loro va tutto bene, a dispetto dei gossip che li vogliono sempre in crisi. E il matrimonio? Laura sorride e glissa, "della mia vita privata preferisco non parlare". Per fortuna che sui suoi dettagli piccanti è un po' meno riservata...