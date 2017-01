Laura Torrisi, mamma che scollatura!

12:46 - Scollatura travolgente, fascino infinito. Ecco una scoppiettante Laura Torrisi aggirarsi per le boutique milanesi in cerca della mise giusta da sfoggiare alla sfilata di John Richmond. L'attrice arriva direttamente dalla Toscana dove vive, pronta per assistere alla fashion Week. Il look che la conquista? Un tailleur dal giacchino corto e avvitato e una longette supersexy, ma il punto forte è lo scollo che vista lateralmente pare... sbucare.

Trucco e parrucco, tacchi vertiginosi, sguardo ammaliante la bellissima ex gieffina, ora attrice e showgirl, mamma di Martina Pieraccioni sfoggia un balconcino invidiabile, che inquadrato lateralmente dai flash sembra pronto alla fuga. In piena febbre da shopping anche la Torrisi gira col trolley da una boutique all'altra. C'era alla sfilata di Blumarine, era presente nello showroom di Moschillo. E tra un cambio d'abito e l'altro trova il tempo per farsi scattare un'immagine intrigante in hotel... Luci soffuse, Milano alle spalle, le i davanti al balcone con un top sexy e una gonna che le fascia le curve mediterranee.