Laura Torrisi indossa i guantoni e si mette sulla difensiva

12:17 - Una sexy pugile con guantoni e look provocante alla "Lara Croft". Laura Torrisi posta uno scatto d'"avvertimento" su Instagram e cinguetta come monito: "Oggi meglio non provocarmi...". I suoi follower rispondono in estasi: "Mi farei prendere a pugni tutto il giorno". E guardando le curve hot dell'attrice gli si può dar ragione: chiunque vorrebbe un incontro sul ring con lei...!

Che cosa ci faccia in tenuta da pugile non si sa, forse Laura si sta preparando ad affrontare la fine dell'estate, tenendosi in forma per arrivare tonica all'autunno. Oppure ha deciso di cominciare un corso di autodifesa, quel che è certo è che la "bellissima" compagna di Leonardo Pieraccioni è sulle difensive. Intanto le voci di una definitiva rottura tra l'ex gieffina e l'attore toscano si rincorrono sempre più veloci. Lui si è fatto di recente immortalare da solo con la figlia Martina a Firenze, Laura posta sempre scatti in cui è sola con la bambina. E dei due insieme si sono perse le tracce, almeno quelle social, da tempo ormai...