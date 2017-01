Laura Chiatti, seno al vento a Convivio

12:24 - Laura Chiatti con un abito trasparente che mette in risalto il seno nudo, sexy e trasparente anche Ana Laura Ribas, Martina Colombari in verde mostra le gambe, Simona Ventura in rosso brillante con uno spacco che svela la coscia. E poi ancora Cristiana Capotondi, Cristina De Pin, Michelle Hunziker, Caterina Balivo, le Parodi e molte altre vip si sono tirate a lucido per la serata inaugurale di Convivio, la mostra mercato benefica.

Ogni due anni a Milano tutti i brand più famosi si radunano per questa raccolta a favore di Anlaids. All'inaugurazione con red carpet vip segue una cena di gala e ogni marchio si accaparra qualche personaggio famoso. Quest'anno tra le belle dello showbiz c'erano, oltre alla neomamma Melissa Satta, Michelle Huziker con Tomaso Trussardi, Elena Barolo con Alessandro Martorana, Natasha Stefanenko con il marito, Cristina DE Pin, Cristina Capotondi, Simona Ventura con Gerò Carraro, Caterina Balivo, Cristina e Benedetta Parodi, ma non solo...