Laura Chiatti, Marco Bocci, nozze in estate

09:50 - Tra Laura Chiatti e Marco Bocci love story alle stelle. A Sanremo hanno ufficializzato il loro fidanzamento e lei si è tatuata la data del loro primo bacio sul braccio: 6 dicembre 2013, preceduta dalla parola "stop", con la quale si deve intendere che lei si ferma qui perché ha trovato la sua anima gemella. Se non è amore questo. E le nozze sono all'orizzonte.

"Vivo un amore sincero e vero e voglio che sia privato il più possibile". Così ha dichiarato in esclusiva al settimanale “Chi” l'attrice sempre più innamorata di Marco Bocci. "Non ho mai usato la mia vita privata per finire sulle copertine. Non lo farò adesso con questo amore così diverso". Una sicurezza così ferma che i due parlano già apertamente di nozze, da celebrare la prossima estate. "Se vuoi andare veloce corri da solo", ha detto Laura, "Ma se vuoi andare lontano corri assieme a qualcuno". E pensare che solo l'anno scorso proprio sul palco dell'Ariston la bella attrice aveva esibito l'anello di fidanzamento con Davide Lamma, che aveva fatto pensare a nozze imminenti. Un anno dopo, di nozze si parla ancora, ma con un altro. E si mormora che il giorno del "sì" potrebbe essere addirittura a luglio.