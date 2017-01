Laura Barriales, cosce in vista

10:38 - Laura Barriales stupisce tutti. Cosce in vista e autoreggenti, abito bianco da sposina e tacchi vertiginosi, la showgirl spagnola sposa divertita e terribilmente sexy su Facebook. "Chi ci sposa così????", cinguetta mentre posa divertita con le amiche. Tornata single da poco la Barriales sembra avere ben altri progetti per il suo futuro... O forse no?

Dopo la fine della sua storia d'amore con l'imprenditore turco Ali Baran Suzer, Laura si è buttata a capofitto nel lavoro. Tra la radio e la tv, la bellissima mora ha risposto così al mal d'amore, senza mai farsi vedere troppo affranta. Corpo scolpito, curve sensuali e un sex appeal invidiabili, la Barriales ha tutto quello che serve per conquistare non uno, ma diversi fidanzati.



Fascino latino e sorriso contagioso, c'è da scommetterci che non ci metterà molto a trovare "marito". In fondo tra i suoi ex vanta nomi come Simone Inzaghi e il pilota Davide Bombardini. Sotto a chi tocca, allora,Laura è pronta! L'abito c'è e le dona. Manca solo il cavaliere...!