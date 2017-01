Lato b, ecco i migliori di sempre

11:25 - Provocante come Madalina Ghenea, sensuale come Belen Rodriguez oppure tonico, come quello di Pamela Prati? Il soggetto dietro la domanda maliziosa è sempre lo stesso: il sedere. Gioia e dolore delle soubrette più o meno famose, dote di natura o frutto di innumerevoli sforzi, tra "belfie" e scatti hot, il lato B torna ad essere protagonista negli scatti social...

Audaci gli scatti di Naike Rivelli che, si sa, non ha un senso del pudore troppo spiccato. Sempre in mostra, tra bikini e foto osé, il lato B della figlia di Ornella Muti è tra i più noti del mondo social. Per non parlare di Claudia Romani... L'abruzzese ha fatto del suo sedere il tratto distintivo della sua bellezza: mai troppo coperto, sempre molto paparazzato. Fresca di bikini anche Alessandra Sorcinelli che, per inaugurare la sua nuova maison a Los Angeles, mostra le sue curve coperte solo da un microslip azzurro cielo. A Marica Pellegrinelli, invece, bastano un paio di shorts e subito l'atmosfera si fa piccante. Calze maculate e gambe lunghissime, i glutei della compagna di Eros Ramazzotti sono un vero colpo d'occhio... hot!



Karina Jelinek sa bene cosa vuol dire essere una top: slip nero alla brasiliana e glutei scultorei, sdraiata su un lettino sulla spiaggia di Miami ha conquistato tutti i flash dei paparazzi. Nuda, o quasi, anche Pamela Anderson che, per la Peta si mostra in lingerie lasciando ben intravedere il sedere. Anche senza chioma fluente l'ex bagnina di Baywatch sa come surriscaldare gli animi.