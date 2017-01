9 luglio 2014 Lapo Elkann perde la testa per Marsica Fossati La blogger di interior design avvistata in atteggiamenti intimi sulla barca del rampollo di casa Agnelli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:40 - Mora, magrissima, appassionata di design e dieci anni più giovane di lui: i presupposti per una storia d'amore estiva ci sono tutte. Lapo Elkann conquista ancora e questa volta, insieme a lui a Saint Tropez c'è Marsica Fossati, blogger milanese dalle forme conturbanti. Baci appassionati e coccole ad alto tasso erotico, il rampollo di casa Agnelli ha perso la testa... Di nuovo!

Dopo la lunga storia con Bianca Brandolini d'Adda e il breve flirt con Morian Atias, altra mora avvenente, Lapo ci riprova e questa volta gioca in casa. Marsica Fossati, infatti, è una milanese doc, laureata all'Istituto Europeo di Design, un blog attivissimo, amiche famose - come Nina Senicar e la "iena" Laura Gauthier - e un corpo da modella. Tutto quello che basta per far perdere la testa all'imprenditore che, si sa, ha un debole per le donne intraprendenti.



A giudicare dalle foto scattate da "Chi" tra i due l'intesa è alle stelle. Baci in acqua, siparietti bollenti e tante risate. Non manca nemmeno la tenerezza, quando Lapo si china su di lei e le bacia la pancia. A beccarli la prima volta insieme era stato Verissimo e ora i due, non si nascondono più. Certo, visto il passato amoroso del giovane di casa Elkann è meglio non sbilanciarsi... Nel cuore di Lapo le donne vanno e vengono con molta rapidità. I ben informati, però, dicono che questa volta potrebbe essere quella giusta... Per ora, i due, sembrano interessati solo a godersi al meglio il tempo insieme. Il resto, si vedrà...