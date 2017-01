Lapo Elkann ingessato sfila sulla sedia a rotelle a caccia dell'amore

13:15 - Non sono certo un piede e tre costole rotte a fermare Lapo Elkann. Dopo l'incidente in Vespa di qualche giorno fa il rampollo di casa Agnelli si è presentato al party “Adidas Originals per Italia Indipendent” sulla sedia a rotelle con il piedone camuffato sotto una calza blu in tinta con l'abito e il tutore bianco sul petto. Ritornato da poco single, Lapo è ancora a caccia della donna di cui innamorarsi perdutamente.

Elkann ha raccontato al settimanale Novella 2000 di essersi lasciato con Marsica Fossati, la ragazza monzese con cui aveva trascorso un'estate di passione: “Tra me e Marsica è finita, ma ci siamo lasciati molto bene, in maniera serena. Ora siamo legati da una bella amicizia. Le cose iniziano e finiscono e così succede anche in amore...”. Marsica comunque gli è ancora vicino, anche ora che è infortunato...



“Per evitare un guidatore distratto ho sbattuto contro un muretto rompendomi il piede e tre costole e mi hanno messo il gesso... Non è facile muoversi con le stampelle” ha detto Elkann e così eccolo pimpante più che mai al party tra vip sulla sedia a rotelle. Spinta da una ragazza, manco a dirlo. Del resto Lapo ha detto: “Ho più tempo per stare con me stesso e chissà magari per trovare un'altra donna di cui innamorarmi perdutamente”. Insomma la caccia continua...