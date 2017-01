Lapo Elkann cade in bici, ingessato!

10:45 - Dal gessato all'ingessato! Dopo aver sfoggiato abiti e auto ”gessate”, purtroppo Lapo Elkann il gesso se lo è messo alla gamba. Per colpa di un incidente in bicicletta. Il rampollo di casa Agnelli ha postato una sua foto in auto in cui mostra piede e gamba fasciati e un tutore legato al petto. Pare che Lapo sia caduto sulle due ruote. Ma questo non è stato il solo incidente dell'estate...

Un mese fa circa era scivolato sulla barca durante un tour di lavoro in Sicilia. Anche allora il rampollo si era fatto male la gamba ed era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Questa volta a procurare danni al suo fisico aitante pare sia stata una caduta dalla bicicletta. Brutto periodo per Elkann! Sul suo profilo social dopo le foto in boxer da super palestrato compare infatti lo scatto in auto con piede e gamba ingessati e un vistoso tutore per la schiena. Niente abito gessato per lui, ma una più comoda tuta da ginnastica.