Laetitia Casta, ecco perché è finita con Stefano Accorsi

10:11 - "A farti male non è mai il dolore dell’ultima storia ma quello che hai provato prima, nell'infanzia. L’ultimo abbandono è come una puntura di richiamo, ma il vaccino lo hai fatto da piccola". E' Laetitia Casta a parlare, sulle pagine di Vanity Fair, raccontando la fine dell'amore con Accorsi e di come rompere con un uomo non sia mai una cosa facile.

Dopo aver partecipato all'ultima edizione di Sanremo con un look e un balletto mozzafiato, Laetitia smette i panni della showgirl e ritorna ad essere la donna riservata di sempre, quella che ha evitato di parlare della fine della sua lunga storia d'amore con Stefano Accorsi fino a quando non si sono calmate le acque. Insieme hanno avuto due figli, "perché ho amato e vissuto, perché sono viva" ma non ha avuto paura di cambiare quando ha visto che le cose non funzionavano più, "Perché restare insieme, quando si è cambiati: forse per raccontarsi bugie? Non sopporto la menzogna. Preferisco andare dove mi porta l’istinto..."



A renderla felice ora c'è Lorenzo Distante, tecnico cinematografico conosciuto sul set di "Una donna per amica", l'ultimo film di Giovanni Veronesi dove recita insieme a Fabio De Luigi. "Qualcuno poteva pensare che sarei rimasta da sola tutta la vita?" ha commentato ironica l'attrice. Su di lui però non si sbilancia, "non ho intenzione di sviscerare la mia vita privata. Sono una donna che ha sofferto, che ha vissuto, e questo si legge sul mio volto". In effetti, la Casta è cambiata, anche fisicamente e, se possibile, è diventata ancora più bella di quando sfilava per l'Alta Moda francese, sfoggiando una nuova maturità e la solita, ammirevole, classe.